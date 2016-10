Nikola Donig zum Neos-Generalsekretär bestellt

Bisheriger Kommunikationschef tritt die Funktion am 1. Dezember an – Egger ab November neuer Bundesgeschäftsführer

Wien – Nikola Donig ist vom Neos-Vorstand einstimmig zum Generalsekretär bestellt worden. Der bisherige Kommunikationschef der Partei und ehemalige ÖVP-Sprecher tritt den neugeschaffenen Posten am 1. Dezember an, teilte er am Freitag der APA mit. Neuer Bundesgeschäftsführer ist ab November der bisherige Klubdirektor im Nationalrat, Stefan Egger. Er folgt Feri Thierry nach.

Die Neos hatten bei ihrer Mitgliederversammlung am vergangenen Wochenende in Graz einige personelle Änderungen an der Parteispitze beschlossen. Das war unter anderem notwendig geworden, weil Thierry seinen Rückzug angekündigt hatte. Der Lobbyist war drei Jahre lang Bundesgeschäftsführer und wird voraussichtlich in die Selbstständigkeit zurückkehren, soll die Neos aber weiterhin beraten. Als Klubdirektor im Parlament folgt Egger der politische Direktor der Partei, Michael Schiebel, nach. (APA, 28.10.2016)