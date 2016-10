Tourismus steuert heuer auf neuen Gästerekord zu

Auch September lief sehr gut, Zahl der Übernachtungen aber noch nicht auf Höhe der 1990er-Jahre

Wien – Österreichs Beherbergungsbetriebe ziehen heuer bisher eine Rekordzahl an Menschen an. Die Zahl der Gäste (Ankünfte) lag sowohl in den ersten neun Monaten als auch in den Sommermonaten Mai bis September auf einem Höchstwert, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Da im Schnitt die Gäste kürzer bleiben als früher, ist aber die Nächtigungszahl der 1990er-Jahre noch nicht erreicht.

Der September reihte sich nahtlos in die Liste der erfolgreichen Tourismusmonate ein. Die Zahl der Nächtigungen legte im Jahresvergleich um 5,1 Prozent auf knapp über 11,1 Millionen zu. Davon kamen gut zwei Drittel der Gäste aus dem Ausland. Auch gewerbliche Ferienwohnungen waren mit einem elfprozentigen Anstieg überdurchschnittlich stark gefragt.

Stärkerer Anstieg bei Inländern

Die bisherigen Sommermonate (Mai bis September) brachten damit einen Zuwachs bei den Nächtigungen um 4,4 Prozent auf 65,3 Millionen. Ausländer verbuchten zwar mehr Nächtigungen, aber der Anstieg war mit vier Prozent etwas geringer als bei den Inländern, die mehr als fünf Prozent öfter übernachteten.

In den ersten neun Monaten des Jahres wurden 33,6 Millionen Menschen in den heimischen Beherbergungsbetrieben registriert, um 5,3 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Sie verbuchten 118,8 Millionen Übernachtungen – ein Anstieg um 4,8 Prozent oder 5,5 Millionen Nächtigungen. Es kamen sowohl mehr Inländer als auch mehr Ausländer in die verschiedenen Unterkünfte. (APA, 28.10.2016)