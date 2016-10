Mossul-Offensive: Mehr als 230 Menschen von IS-Miliz getötet

Zehntausende entführt und als menschliche Schutzschilde eingesetzt

Bagdad – Den Vereinten Nationen zufolge hat die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in der Region um Mossul am Mittwoch mindestens 232 Menschen getötet, darunter rund 40 Zivilisten. Zehntausende seien zudem entführt und als menschliche Schutzschilde eingesetzt worden, hieß es aus dem UN-Menschenrechtsbüro am Freitag. Seit 17. Oktober rückt die irakischen Armee mit ihren Verbündeten auf die IS-Hochburg vor.

Der kurdische Ministerpräsident Nechirvan Barzani hatte zuvor erklärt, er rechne mit der Rückeroberung Mossuls in spätestens drei Monaten. Die Vororte seien von kurdischen Peshmerga-Kämpfern und irakischen Truppen recht schnell erobert worden, sagte er der "Bild"-Zeitung. Unsicher sei, wie stark die Jihadisten die Stadt selbst verteidigen wollten. "Aber wir sehen, dass sie hunderte Selbstmordattentäter haben, es muss dort ganze Fabriken geben, wo sie die Sprengstofffallen herstellen." Dies sei die größte Gefahr beim Vormarsch. "Wenn es weiter gut vorangeht, rechne ich aber damit, dass die Stadt in spätestens drei Monaten befreit sein kann."

Barzani forderte zugleich mehr Hilfe von der EU für die Flüchtlinge aus Mossul. "Insgesamt gibt es schon jetzt 1,8 Millionen Flüchtlinge bei uns, aus Mossul könnten bis zu einer Million dazu kommen. Wir brauchen dafür mehr Unterstützung und auch mehr finanzielle Hilfe." (red, Reuters, APA, 28.10.2016)