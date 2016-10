Rechnungshof rügt hohe Gehälter in Wiener Krankenanstaltenverbund

"Heute" zitiert aus Rohbericht des Rechnungshofs, der das schlechte Management kritisiert

Wien – Der Rechnungshof kritisiert den Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV): Dort habe der dreiköpfige Vorstand zwar weniger Verantwortung als vergleichbare Manager in Unternehmen mit Bundesbeteiligung, dafür aber eine höhere Gage. Das geht laut "Heute" aus einem Rohbericht des Rechnungshofs hervor. Der KAV hob in einer Stellungnahme hervor, dass die Gagen "längst bekannt" seien.

Der Rechnungshof stellte fest, dass das Durchschnittseinkommen der Vorstandsmitglieder weit über den branchenübergreifenden Schnitt von rund 208.000 Euro gelegen sein. KAV-Generaldirektor Udo Janßen soll dem Vernehmen nach mehr als 24.000 Euro monatlich verdienen, berichtete "Heute" am Freitag. Er habe zwar seine Zuständigkeit für sämtliche Schlüsselbereiche im KAV an seine Vorstandskollegen delegiert, aber keine Zielvorgaben mit diesen vereinbart.

Weiterer Rechnungshof-Kritikpunkt: Zwischen 2012 und 2015 seien mehr als 48 Millionen Euro für externe Berater ausgegeben worden – ein Plus von 197 Prozent. Dabei sollen vor der Beauftragung von Beratungsdienstleistungen "keine nachvollziehbaren Kosten-Nutzen-Analysen" durchgeführt worden sein. Zudem werde seit Jahren ein neues "internes Kontrollsystem" diskutiert, die Umsetzung sei aber offen, da der Vorstand keine Entscheidung getroffen habe.

Kritik am Personalmanagement

Unklarheiten orteten die Prüfer auch bei Bauvorhaben des KAV. Dazu heißt es laut "Heute" im aktuellen Rohbericht, "dass für große Bauprojekte derzeit nicht ersichtlich war, wer für diese die Projektorganisation übernahm, obwohl (...) weitere Investitionen geplant waren".

Kritisiert wird auch am Personalmanagement des KAV. Von 2012 bis 2016 hätten fünf verschiedene Personen interimistisch den Personalbereich geleitet. Eine langfristige Strategie für die 29.000 Beschäftigten hätten die Prüfer nicht gefunden, dafür aber Mitarbeiter, die zwar versetzt wurden, aber ein halbes Jahr nicht gewusst hätten, welche konkrete neue Funktionen sie ausüben sollen.

Der KAV wollte in einer Aussendung am Freitag vorerst nur auf einen Kritikpunkt öffentlich eingehen: die Gehälter der Vorstandsmitglieder. Diese seien von der gemeinderätlichen Personalkommission beschlossen worden, verhandelt worden seien sie zwischen den Betroffenen und der Magistratsdirektion. Dabei handle es sich nicht um ein KAV-Spezifikum, es sei "wie bei allen anderen Verträgen dieser Art die korrekte Vorgehensweise innerhalb der Stadt". In Bezug auf die Höhe der Gehälter verweist der KAV auf ein internationales Beispiel: So erhalte der Chef der Berliner Charité-Klinik (mit rund 17.000 Mitarbeitern) rund 500.000 Euro pro Jahr.

Zum Bericht insgesamt will der KAV "nur gegenüber dem Rechnungshof Stellung nehmen", schließlich handle es sich bei dem an Medien lancierten Dokument nur um einen Rohbericht. Man habe nun Gelegenheit, binnen drei Monaten zu den einzelnen Punkten Stellung zu nehmen. Der Rechnungshof werde dann aus seinen Untersuchungsergebnissen und aus den KAV-Stellungnahmen eine endgültige Version erstellen. (APA, 28.10.2016)