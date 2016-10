Wifo: Robuster Konsum stützt heimische Wirtschaft

"Positive Grunddynamik der Konjunktur festigte sich weiter" – Höhere verfügbare Einkommen pushten Konsumnachfrage – Auch mehr Investitionen stützten Wachstum – Außenhandel aber schwächer

Wien – Das Wachstum der heimischen Wirtschaft hat sich im abgelaufenen dritten Quartal leicht beschleunigt. So legte das BIP im Vergleich zum Vorquartal real um 0,4 Prozent zu, geht aus der aktuellen Schnellschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo hervor. Quartal hatte das BIP-Plus lediglich 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal ausgemacht, zu Jahresbeginn 0,4 Prozent.

Damit habe sich die positive Grunddynamik der Konjunktur weiter befestigt. Das unbereinigte BIP lag um 11,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahres, wobei ein Arbeitstag weniger zur Verfügung stand als 2015. Im zweiten Quartal habe das Plus 1,2 Prozent betragen, von Jänner bis März lag das BIP um 1,6 Prozent über Vorjahr, so die Experten des Wifo weiter.

Binnennachfrage stützt

Seit Anfang 2015 stütze die Binnennachfrage – Konsum und Investitionen – die Entwicklung. Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte stieg im dritten Quartal um 0,4 Prozent nach 0,3 Prozent im zweiten Quartal. Angesichts der steigenden verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte im Jahr 2016 erhöhten sich laut Wifo die Bereitschaft zur Anschaffung langlebiger Konsumgüter.

Auch die Ausweitung der Investitionen stützte erneut das Wirtschaftswachstum, so das Wifo. Die Bruttoanlageinvestitionen (Ausrüstungs- und Bauinvestitionen) stiegen um 0,8 Prozent, nach jeweils plus 1,2 Prozent im ersten und im zweiten Quartal.

Im Außenhandel schwächte sich die Dynamik zuletzt leicht ab. Das gilt sowohl für die Exporte (plus 0,4 Prozent, nach plus 0,6 Prozent im zweiten Quartal) als auch für die Importe (plus 0,7 Prozent, nach plus 1,0 Prozent im zweiten Quartal. Der Wachstumsbeitrag des Außenhandels zum BIP war aufgrund des stärkeren Wachstums der Importe als der Exporte jedoch abermals negativ.

Industriekonjunktur legt zu

Die Industriekonjunktur gewann den Wifo-Experten zufolge – nach einer leichten Abschwächung im zweiten Quartal – im dritten Quartal wieder an Kraft, die Wertschöpfung der Sachgütererzeugung stieg um 0,8 Prozent im Quartalsabstand (nach +0,4 Prozent im zweiten Vierteljahr).

In der Bauwirtschaft verflachten sich die Zuwächse etwas (plus 0,3 Prozent, nach plus 0,7 Prozent davor). Ein positiver Beitrag zum Wirtschaftswachstum kam laut Wifo wie zuletzt von den Marktdienstleistungen (plus 0,2 Prozent). Im Handel stieg die Wertschöpfung um 0,2 Prozent, im Beherbergungs- und Gastronomiesektor um 0,4 Prozent.

Ausschließlich saison- und arbeitstagbereinigt – laut Eurostat-Vorgabe – beschleunigte sich das BIP-Wachstum im Zeitraum Juli bis September gegenüber dem Vorquartal real um 0,5 Prozent, nach 0,1 Prozent im zweiten und 0,6 Prozent im ersten Quartal. Die heimischen Experten stellen bei der BIP-Betrachtung jedoch auf die Trend-Konjunktur-Komponente ab, da diese weniger volatil ist.

Für das Gesamtjahr 2016 ist das Wifo zuletzt – in der Herbstprognose von Ende September – von 1,7 Prozent realem BIP-Wachstum ausgegangen, das Institut für Höhere Studien (IHS) von 1,5 Prozent. Für 2017 sahen Wifo und IHS zuletzt 1,5 bzw. 1,3 Prozent Plus, Mitte Dezember kommt die neue vierteljährliche Konjunkturprognose. (APA, red, 28.10.2016)