Syrische Rebellen starten Offensive auf Aleppo

Angriff auf Luftwaffenbasis – Syrischer und iranischer Außenminister bei Lawrow

Damaskus/Moskau – Syrische Rebellen haben bei Aleppo einen Luftwaffenstützpunkt der syrischen Armee mit Raketen beschossen. Der Angriff auf die Basis Nairab sei Teil der Vorbereitung einer neuen Offensive, um den Belagerungsring der Armee um die von Aufständischen gehaltenen Stadtteile Aleppos zu durchbrechen, sagte ein Sprecher der von der Türkei unterstützten Rebellengruppe Fastakim am Freitag. An der seit Wochen angekündigten Offensive würden sich mehrere Rebellengruppen beteiligen.

Auch die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von dem Angriff. Boden-Boden-Raketen des Typs Grad seien in Nairab eingeschlagen. Auch die Umgebung des Luftwaffenstützpunkts Hmeimim nahe der Küstenstadt Latakia sei mit Raketen beschossen worden.

Außenministertreffen in Moskau

Russland und seine Verbündeten Syrien und Iran beraten am Freitag über die Lage im syrischen Bürgerkrieg. Außenminister Sergej Lawrow empfängt dazu in Moskau seine Kollegen Walid al-Muallem und Mohammad Jawad Zarif.

Es solle nach Möglichkeiten der Hilfe für die bedrängte Zivilbevölkerung gesucht werden, gleichzeitig gehe der Kampf gegen Terroristen weiter. Für den syrischen Machthaber Bashar al-Assad sind Russland und der Iran die wichtigsten Verbündeten.

Uno-Untersuchung abgelehnt

Russland hat im Uno-Sicherheitsrat weitere internationale Ermittlungen gegen die syrische Armee wegen des Vorwurfs von Giftgasangriffen abgeblockt. Die Ergebnisse der Untersuchungskommission unter Uno-Beteiligung seien weder abschließend noch rechtlich bindend, erklärte der russische Uno-Botschafter Witali Tschurkin am Donnerstag im Sicherheitsrat. Daher könnten sie nicht als Grundlage für etwaige Sanktionen dienen. Stattdessen solle die syrische Regierung die Hintergründe der Gasangriffe untersuchen, erklärte Tschurkin laut Aufzeichnung seiner Äußerungen in dem Gremium.

Damit erteilt Russland dem Wunsch der USA, Großbritanniens und Frankreichs eine Absage, das Ende Oktober auslaufende Mandat für die internationale Untersuchung um zwölf Monate zu verlängern. Die Westmächte wollten dies erreichen, bevor Verhandlungen über internationale Sanktionen gegen die Verantwortlichen für die Gasangriffe starten.

Keine Alternative zu Kämpfen in Aleppo

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte das vom Westen scharf kritisierte russische Vorgehen an der Seite von Machthaber Assad bereits am Donnerstag verteidigt. Russland habe keine andere Option, als das "Nest von Terroristen" in Aleppo zu beseitigen, obwohl es dort auch Zivilisten gebe. Nicht nur dort gebe es aber zivile Opfer. Man müsse um die Opfer solcher Konflikte überall trauern, sagte er mit Hinweis auf getötete Zivilisten beim Kampf gegen die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" im irakischen Mossul. "Die Glocken sollten für alle unschuldigen Opfer läuten, nicht nur für die in Aleppo."

Mit Blick auf andere Krisen in der Region kündigte der russische Staatschef militärische Zurückhaltung an. Gefragt, ob Russland ähnlich wie in Syrien auch in Libyen oder dem Irak eingreifen wolle, sagte er: "Nein, wir planen dies nirgendwo."

Seine Regierung dementierte ebenfalls am Donnerstag Meldungen, für einen Luftangriff auf eine Schule in der syrischen Provinz Idlib verantwortlich zu sein. Mindestens 22 Kinder wurden dabei getötet. Die Provinz wird von Gegnern Assads kontrolliert. (APA, 28.10.2016)