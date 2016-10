Außenministertreffen zu Syrien in Moskau

Syrischer und iranischer Chefdiplomat bei Lawrow – Putin sieht "keine andere Option" zum Einsatz in Aleppo

Moskau/Damaskus – Russland und seine Verbündeten Syrien und Iran beraten am Freitag auf Ebene der Außenminister über die Lage im syrischen Bürgerkrieg. Der russische Außenminister Sergej Lawrow empfängt dazu in Moskau seine Kollegen Walid al-Muallem und Mohammad Jawad Zarif. Unter anderem werde es um die Lage in der umkämpften Stadt Aleppo gehen, kündigte das russische Außenministerium an.

Es solle nach Möglichkeiten der Hilfe für die bedrängte Zivilbevölkerung gesucht werden. Gleichzeitig gehe der Kampf gegen Terroristen weiter. Für den syrischen Machthaber Bashar al-Assad sind Moskau und Teheran militärisch die wichtigsten Verbündeten.

Keine Alternative zu Kämpfen in Aleppo

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte das vom Westen scharf kritisierte russische Vorgehen an der Seite von Machthaber Assads am Donnerstag verteidigt. Russland habe keine andere Option, als das "Nest von Terroristen" in Aleppo zu beseitigen, obwohl es dort auch Zivilisten gebe. Nicht nur dort gebe es aber zivile Opfer. Man müsse um die Opfer solcher Konflikte überall trauern, sagte er mit Hinweis auf getötete Zivilisten beim Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) im irakischen Mossul. "Die Glocken sollten für alle unschuldigen Opfer läuten, nicht nur für die in Aleppo."

Mit Blick auf andere Krisen in der Region kündigte der russische Staatschef militärische Zurückhaltung an. Gefragt, ob Russland ähnlich wie in Syrien auch in Libyen oder dem Irak eingreifen wolle, sagte er: "Nein, wir planen dies nirgendwo."

Seine Regierung dementierte ebenfalls am Donnerstag Meldungen, für einen Luftangriff auf eine Schule in der syrischen Provinz Idlib verantwortlich zu sein. Mindestens 22 Kinder wurden dabei getötet. Die Provinz wird von Gegnern Assads kontrolliert. (APA, 28.10.2016)