Karate-WM: Plank kämpft um Bronze

Aus für Kaserer und Kata-Teams

Linz – Bettina Plank kämpft am Samstag bei der Karate-WM in Linz um Bronze. In der Klasse bis 50 kg schaffte die Kumite-Kämpferin am Donnerstag über die Hoffnungsrunde den Sprung ins kleine Finale und scheint den Medaillenhoffnungen damit gerecht zu werden. "Ein Wahnsinn – ich bin überglücklich", jubelte die Vorarlbergerin.

Plank musste allerdings zittern. Denn nach einem 1:1 und 5:0-Kampfrichterentscheid gegen Li Ranran (CHN) schlitterte sie gegen die zweifache Weltmeisterin Alexandra Recchia (FRA) in eine 1:5-Niederlage. Weil Recchia aber bis ins Finale vorstieß, erhielt Plank die zweite Chance in der Hoffnungsrunde. Dort feierte die 24-Jährige einen 2:1-Sieg gegen Tsang Yee Ting (HKG) und ein 2:0 gegen Jekaterina Chupowez (KAZ). Im Kampf um Bronze wartet nun Sharmini Segaran aus Malaysia.

Kein Glück hatte hingegen Thomas Kaserer (bis 67 kg), der sich in der Hoffnungsrunde verabschiedete. Weniger gut lief es auch für die Überraschungsfrau des Eröffnungstages, Kristin Wieninger. Die St. Pöltnerin, die im Kata-Einzel am Samstag um Bronze kämpft, verlor im Teambewerb mit ihren Kolleginnen Joan Marie Stadler und Patricia Bahledova in Runde eins gegen Hong Kong 1:4. Auch die Kata-Herren mit Jan Struger, Patrik Valet und Benjamin Rath mussten nach einem 3:2 gegen Serbien und einer 0:5-Niederlage gegen Ägypten die Segel streichen. (APA, 27.10.2016)