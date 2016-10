Apple stellt vor neues Macbook Pro mit Touchleiste vor

Touchleiste ersetzt Funktionstasten – Neue Fernseh-App für Apple TV angekündigt

Fast auf den Tag genau 25 Jahre nach dem ersten Powerbook hat Apple ein neues Macbook Pro mit neuem Design mit Touchleiste vorgestellt.

Neues Macbook Pro mit "Touchbar"

Das neue Pro-Modell ist dünner und leichter als die Vorgängermodelle. Es gibt eine 13-Zoll-Version, die 14,9 Millimeter misst, und ein 15 Zoll großes Modell mit 15,5 Millimetern Dicke. Das Trackpad wurde vergrößert, die Tastatur überarbeitet. Die größte Veränderung zu Apples bisherigen Macbooks ist aber die neue Touchleiste, welche die bisherigen Funktionstasten ersetzt.

Die "Touchbar" ersetzt nicht nur die bisherigen F-Tasten, sondern ändert sich je nachdem, welches Programm man gerade nutzt. In Safari kann man darüber beispielsweise oft genutzte Website öffnen. In Mail werden virtuelle Buttons zum Antworten oder Versenden angezeigt. Bei Videos kommen Wiedergabe-Buttons zum Vorschein, in Fotos lassen sich einfache Bearbeitungen durchführen. Am rechten Rand ist Apples Touch-ID-Fingerabdrucksensor integriert, mit dem Apple Pay am Laptop genutzt werden kann.



Neue App für Apple TV

Während Apple noch immer keinen Video-Streaming-Dienst wie Netflix oder Amazon auf die Beine gestellt hat, zeigte der Konzern am Donnerstag eine neue App für Apple TV. Unter dem schlichten Namen "TV" werden alle Serien und Filme, die Nutzer über verschiedene Apple-TV-Apps aktuell schauen, eine Übersicht bisheriger Käufe und ein Store für neue Inhalte vereint. Die App kann auch auf iPhones und iPads installiert werden. TV unterstützt auch Siri. So soll man beispielweise einfach ansagen können, welche Live-Sport-Übertragung man sehen will und Siri startet automatisch die passende App. Die neue TV-App wird noch im Oktober veröffentlicht, zunächst allerdings nur in den USA. Noch vor Jahresende kommt zudem "Minecraft" für Apple TV.