ORF untertitelt ab November weitere ZiBs

"Pressestunde" am Sonntag auch für gehörbeeinträchtigte Seher

Wien – Mit November startet der ORF den weiteren Ausbau des Untertitelungsangebotes in ORF eins und ORF 2. Die tägliche "ZiB 20" in ORF eins wird ebenso wie das "ZiB Magazin" für die gehörlosen und hörbeeinträchtigten Seher im ORF Teletext auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt.

Beginnend mit 5. November werden auch die Vormittagsausgaben der "ZiB" am Wochenende in ORF 2 untertitelt; ebenso die "Pressestunde". Mit diesem Ausbau setze man einen "wichtigen Schritt", um dem Informationsbedürfnis Hörbeeinträchtigter auch am Wochenende Rechnung zu tragen, erklärte Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian Broadcasting in einer Aussendung am Donnerstag. (APA, 27.10.2016)