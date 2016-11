"Rechtspopulisten zerstören Sachdiskussion"

So redet man am besten mit Rechtspopulisten:

Seit rund 30 Jahren sei der Zuspruch rechtspopulistischer Parteien in Österreich steigend. Weltweit sei derzeit unter anderem mit Norbert Hofer und Donald Trump eine neue Spitze erreicht. Doch warum haben Demagogen dieser Tage ein so leichtes Spiel?

Walter Ötsch ist neben NLP-Trainer Kulturhistoriker und Ökonom und seit kurzem am Institut für Ökonomie an der neu gegründeten Cusanus-Hochschule in Bernkastel-Kues beschäftigt. Davor war Ötsch Universitätsprofessor an der Johannes-Kepler-Universität Linz und Vorstand für das Zentrum für Soziale und Interkulturelle Kompetenz.

In seinem bereits 2000 erschienen Buch "Haider light. Handbuch für Demagogie" (Czernin), dessen fünfte Auflage diskutiert wird, erarbeitete er "100 Muster für rechtspopulistische Kampfrhetorik", die auch heute noch gelten.

