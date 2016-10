IWC-Jahrestagung: Scharfe Kritik an Japans Walfangprogramm

Japan habe im Zuge seiner Waljagd keine relevanten wissenschaftliche Ergebnisse vorgelegt, sagte der australische Delegierte

Portorož – Mehrere Länder haben Japan wegen seines umstrittenen Walfangs zu wissenschaftlichen Zwecken scharf kritisiert. Japan habe im Zuge seiner Waljagd keine relevanten wissenschaftliche Ergebnisse vorgelegt, erklärte der Vertreter Australiens auf der Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission (IWC) am Donnerstag im slowenischen Adria-Badeort Portorož.

Kritisch äußerten sich auch die Repräsentanten der Europäischen Union, Neuseelands und Argentiniens. Australien und Neuseeland reichten eine Resolution ein, die darauf abzielt, den wissenschaftlich deklarierten Walfang stärker der Kontrolle der Kommission zu unterwerfen. Der japanische Delegierte bestritt indessen sämtliche Vorwürfe.

Seit 1986 gilt ein Moratorium für den kommerziellen Walfang. Dieses lässt aber Ausnahmen zu, etwa den Walfang zu Forschungszwecken. Das entsprechende japanische Programm hatte der Internationale Gerichtshof (IGH) in einem Urteil 2014 als nicht vereinbar mit den Moratoriumsregeln befunden. Japan legte 2015 dennoch ein neues Walfang-Programm auf. In der Saison 2015/16 tötete der Inselstaat nach Angaben der Organisation Pro Wildlife in der Antarktis 333 Zwergwale. (APA, red, 27.10.2016)