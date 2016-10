Samsung gelobt nach Smartphone-Debakel rasche Besserung

Konzern entschuldigt sich bei Aktionären – Sohn des Konzernpatriarchen bekommt mehr Einfluss – Handy-Sparte soll sich im vierten Quartal erholen

Nach dem Debakel mit dem neuen Smartphone-Flaggschiff kämpft Samsung um den Rückhalt der Aktionäre. "Wir wissen, dass wir hart arbeiten müssen, um ihr Vertrauen wieder zu verdienen und wir sind entschlossen, genau dies zu tun", sagte Co-Vorstandschef J.K. Shin am Donnerstag auf der Hauptversammlung.

Zugleich entschuldigte er sich für die Probleme mit dem Galaxy Note 7, mit dem der Weltmarktführer eigentlich Apples iPhone Paroli bieten wollte. Der Konzern aus Südkorea hat die Fertigung eingestellt, nachdem sich mehrere Geräte entzündet hatten oder explodiert waren. Die Schwierigkeiten brockten dem Elektronikriesen einen Gewinneinbruch im vergangenen Vierteljahr ein. Er verbreitete nun allerdings Zuversicht, dass sich das Handy-Geschäft bereits im laufenden Weihnachtsquartal wieder erholen werde, und verwies zudem auf die Erfolge der Chip-Sparte.

Runderneuerung der Konzernstruktur

Um die Anleger bei der Stange zu halten und lukrativere Renditen zu bieten, stellte Samsung einen Aktienrückkauf in Aussicht. Zudem bekräftigte das durch eine unsichere Erbfolge gelähmte Konglomerat, das auch Weltmarktführer bei Halbleitern und TV-Geräten ist, Vorschläge des US-Hedgefonds Elliott Management für eine Runderneuerung der Konzernstruktur zu prüfen. Der für sein aggressives Finanzgebaren bekannte Investor dringt unter anderem auf eine Aufspaltung. So soll das operative Geschäft abgetrennt und in den USA an die Börse gebracht werden. Daneben soll eine Holdinggesellschaft entstehen, um die Eigentümerverhältnisse zu vereinfachen.

Die Anleger setzen auch auf weitreichende Änderungen im Management. Dazu wählten sie den starken Mann der Samsung-Gruppe, Jay Y. Lee, in die Führung des Elektronikkonzerns wählten. Der 48-jährige Sohn des Konzernpatriarchen Lee Kun Hee, der seit Mai 2014 durch einen Herzinfarkt außer Gefecht gesetzt ist, bekommt damit mehr Verantwortung beim Kronjuwel der Firmen-Gruppe. Priorität hat die Klärung der Fehlerquelle beim Note 7, um den größten Schaden für das Markenimage abzuwenden. Samsung nannte bisher fehlerhafte Akkus als Brandursache, aber noch keine Erklärung für die Überhitzung auch bei den Ersatzgeräten.

In der Handy-Sparte schrumpfte das Ergebnis um 96 Prozent auf 75 Mio. Euro

Weil das Unternehmen das Gerät vom Markt nahm, fiel der operative Gewinn im dritten Quartal um 30 Prozent auf umgerechnet rund 3,8 Mrd. Euro. In der Handy-Sparte schrumpfte das Ergebnis um 96 Prozent auf 75 Mio. Euro. Nun setzt Samsung zunächst auf andere Modelle der Galaxy-S7-Reihe. So sei das Galaxy S7s auf Kurs, im ersten Jahr nach seinem Start Rekordergebnisse zu liefern. Der Gewinn im Smartphone-Geschäft soll im aktuellen Quartal auf Vorjahresniveau liegen, obwohl Samsung bereits mit weiteren Milliardenlasten wegen der Pannenserie rechnet. Damit dürfte die Sparte das dritte Jahr in Folge einen Gewinnrückgang verzeichnen.

Der Konkurrenzkampf in der Branche wird immer härter, da der Markt zunehmend gesättigt ist. Die Anleger befürchten daher, dass die Wettbewerber aus dem Debakel bei Samsung Kapital schlagen. Dies gelang dem heimischen Rivalen LG Electronics im dritten Quartal allerdings nicht. Im Gegenteil: Der Konzern mit ähnlich breitem Angebot musste nach einem Rekord-Verlust in der Handy-Sparte einen Gewinnrückgang von knapp vier Prozent auf umgerechnet rund 212 Mio. Euro hinnehmen. Auch dem US-Erzrivalen Apple machten zuletzt rückläufige Geschäfte zu schaffen. Er will aber im wichtigen Weihnachtsquartal mit seinem neuen iPhone punkten. Das iPhone 7 kam gerade rechtzeitig zum Samsung-Debakel auf den Markt. (APA, 27.10. 2016)