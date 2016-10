Qualcomm kauft Konkurrenten NXP um 47 Milliarden Dollar

Fusion in der Chipbranche solle bis Ende 2017 über die Bühne gehen

Milliardenfusion in der Chipbranche: Der US-Hersteller Qualcomm will den europäischen Rivalen NXP kaufen und sich damit unabhängiger von der Smartphone-Branche machen. Je Aktie bietet der Konzern aus Kalifornien für das Unternehmen aus den Niederlanden 110 Dollar, damit würde NXP mit 47 Milliarden Dollar (43 Milliarden Euro) bewertet, wie beide Konzerne am Donnerstag mitteilten.

Kooperation

Zusammen kämen NXP und Qualcomm auf einen Jahresumsatz von 30 Milliarden. Dollar. Die Fusion solle bis Ende 2017 über die Bühne gehen. Die Aktien beider Unternehmen legten im vorbörslichen US-Handel zu.

Bereits Ende vergangener Woche hatten Insider über das sich anbahnende Geschäft berichtet. Weil der Wettbewerb unter den Halbleiter-Anbietern extrem hart ist, schließen sich seit Jahren Unternehmen der Branche zusammen, um Kosten zu senken und größer zu werden. Qualcomm ist nach Daten des Analysehauses IHS gemessen am Umsatz weltweit die Nummer drei, NXP mit Sitz in Eindhoven die Nummer sieben. (APA, 27.10.2016)