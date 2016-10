Deutscher Schauspieler Manfred Krug gestorben

Wurde als "Tatort"-Kommissar und "Liebling Kreuzberg" zum Publikumsliebling

Berlin – Der gelernte Stahlschmelzer Manfred Krug war nach eigenem Bekunden "als Schauspieler auf die Welt gekommen", der schon in frühen Jahren Gary Cooper verehrte. Denn der "hat nie etwas anderes gespielt als sich selbst, und das ist die hohe Schule", schrieb Krug in seinen Erinnerungen "Mein schönes Leben" (Econ). Am vergangenen Freitag starb das liebenswerte Raubein im Alter von 79 Jahren in Berlin.

Defa-Star

Krug war der deutsch-deutsche Schauspielstar par excellence. Geboren wurde er am 8. Februar 1937 in Duisburg, übersiedelte aber bereits 1949 mit seinem Vater in die gerade entstehende DDR, bevor er 1977, nach seinem Protest gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns, wieder in den Westen wechselte. Zuvor war er in der DDR der "Tausendsassa der Defa-Filme", wo er in den Babelsberger Studios seit 1961 unter Vertrag stand. Wie vom Donner gerührt war der ansonsten eher unerschrockene Schauspieler, als der 1965 gedrehte Frank-Beyer-Film "Spur der Steine" mit Krug als aufmüpfig-anarchistischem Baubrigadier von der SED verdammt wurde und schnell wieder aus den Kinos verschwand beziehungsweise von Stasi-Trupps gestört wurde.

"Das war Goebbels'sche Manier, und ich erlebte meinen ersten schweren Einbruch mit meinem Glauben an das bessere, gerechtere Deutschland mit den sozialistischen Idealen", erinnerte er sich im dpa-Gespräch. "Hieb Nummer zwei" war die militärische Niederschlagung des Prager Frühlings 1968.

"Raubein, das von drüben kam"

Das Fass zum Überlaufen brachte dann die Biermann-Ausbürgerung im November 1976. Nach dem massenhaften Künstlerprotest, dem sich auch Krug angeschlossen hatte, wurde der Schauspieler beruflich kaltgestellt und von Stasi-Leuten verfolgt. Einer von ihnen fing sich von Krug eine Ohrfeige ein, nachdem er in einem Beisl in Erfurt durch den Raum in Richtung Krug gerufen hatte: "Die Leute, die in der Schweiz ein Dollarkonto haben, sollen mal schön die Klappe halten."

Später war er im Westen das liebenswerte und auch manchmal ruppige "Raubein, das von drüben kam", wie ihn Zeitungen nannten. Zuvor wurde Krug mit Filmen wie "Mir nach, Canaillen!", "Wege übers Land", "Fünf Patronenhülsen" und "Auf der Sonnenseite" einer der populärsten Kino- und Fernsehschauspieler im Osten, der von 1969 bis 1973 mehrmals zum Publikumsliebling gewählt wurde. Später gehörte er zu den Künstlern, die auch in der Bundesrepublik – nach einigen Anlaufschwierigkeiten und Ängsten – den beruflichen Anschluss fanden.

Brummiger "Tatort"-Kommissar

Dort wurde er als brummiger "Tatort"-Kommissar Stoever als der "deutsche Kojak" ein Fernsehstar und war als "Liebling Kreuzberg" auch der populäre Anwalt, der ein Herz für die kleinen Leute hat. Nebenbei gab es auch (an der Seite von Lilo Pulver) Gastspiele in der "Sesamstraße", womit Krug seine Vielseitigkeit unterstreichen wollte, denn er sei "keineswegs auf einen Rollentyp festgelegt, wie manche meinen", wie er einmal in einem dpa-Gespräch betonte.

"Also bitte, wenn mir einer den 'Glöckner von Notre Dame' gibt, dann werde ich den sicher gut spielen – man muss nur den Mut haben, mir so etwas anzubieten." Dass er flexibel war, bewies er schon zu DDR-Zeiten etwa in Goethes "Urfaust" mit Hilmar Thate, in der Oper "Der Freischütz" und in einer "Porgy und Bess"-Inszenierung an der Ostberliner Komischen Oper in der Regie von Götz Friedrich. Kaum noch bekannt ist heute, dass Krug noch unter der Regie von Bertolt Brecht als Schauspieleleve am Berliner Ensemble 1955 einen Panzerleutnant in Bechers "Winterschlacht" spielte.

2013 erhielt Krug das Bundesverdienstkreuz

Vom aktiven Schauspielberuf hatte sich "Manne" zwar schon mit dem Eintritt ins offizielle Rentenalter zurückgezogen, ungewöhnlich für gefragte Protagonisten seiner Zunft. Aber gesundheitliche "Warnschüsse vor den Bug" wie ein Schlaganfall 1997 in seiner Berliner Wohnung, von dem er sich ironischerweise in einer Rehaklinik auf dem Gelände der einstigen "SED-Bonzensiedlung" Wandlitz erholte, hatte Krug doch nicht ganz ignorieren wollen. Im April 2013 erhielt er das deutsche Bundesverdienstkreuz. (APA, 27.10.2016)