Wiesberger startet in Shanghai so lala

Nach erster Runde an geteilter 24. Stelle

Shanghai – Golfprofi Bernd Wiesberger ist mit einer 71er-Runde in das mit 9,5 Millionen Dollar dotierte European-Tour-Turnier in Shanghai gestartet. Mit eins unter Par liegt der Burgenländer nach der ersten Runde an der geteilten 24. Stelle. Die Führung hat der Schwede Rikard Karlberg mit 64 vor dem US-Amerikaner Rickie Fowler mit 65 Schlägen inne.

"Das war nicht der beste Tag heute. Nichts Besonderes vom Tee zum Grün, und ich konnte die Bälle nicht nahe genug an die Fahne bringen", schrieb Wiesberger auf Twitter. "Eine Spielzeit von 5 Stunden 30 Minuten und die wahrscheinlich schlechtesten Grünbedingungen, die ich je gesehen habe, haben da auch nicht geholfen. Morgen werde ich wieder versuchen, ein paar Schläge gutzumachen." (APA, 27.10.2016)