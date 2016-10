Medienexperte: Zeitungen sollten Google Abonnenten nennen

Journalismusforscher Jeff Jarvis rät traditionellen Medien zu Kollaboration statt Konfrontation

Der amerikanische Journalismus-Professor Jeff Jarvis hat die Zeitungsverleger in Deutschland dazu aufgerufen, ihre Abonnentenlisten an Google zu geben. Im Gegenzug könnten die Verleger von dem Internetkonzern genaue Daten über die Interessen ihrer Leser erhalten. "Wir können unsere Kunden dann besser bedienen", sagte Jarvis am Donnerstag bei den Medientagen München.

Kampf hilft am Ende nicht

Der juristische Kampf um Leistungsschutzrechte im Internet werde den Zeitungen am Ende nicht helfen. Sie sollten stattdessen mit Google, Facebook & Co. zusammenarbeiten, empfahl der New Yorker Autor, Blogger und Hochschullehrer. (APA, 27.10.2016)