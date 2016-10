Wohnhaus in Wien wegen giftiger Chemikalie evakuiert

Substanz Feuerwehr tödlich und explosiv – Feuerwehrleute reinigten Haus in Chemikalienschutzanzügen

Wien – Ein Wohnhaus in Wien-Favoriten ist am Mittwochabend wegen einer giftigen Chemikalie evakuiert worden. Ein 29-jähriger Mieter hatte die Substanz in Suizidabsicht eingenommen und sich im Stiegenhaus übergeben. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus. 60 Bewohner wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht und von der Berufsrettung versorgt. Die Personen blieben unverletzt. Die Chemikalie sei laut Feuerwehrsprecher Christian Feiler tödlich und in fester Form explosiv. Deshalb wurden Teile des Hauses in der Per-Albin-Hansson-Siedlung evakuiert. Feuerwehrleute reinigten das Haus in Chemikalienschutzanzügen.

Die 60 in Sicherheit gebrachten Bewohner wurden im Katastrophenzug der Wiener Berufsrettung sowie in zwei Bussen der Wiener Linien betreut. "Wir haben in sicherer Entfernung eine Versorgungsstation aufgebaut", sagte Pressesprecher Andreas Huber. 14 Mieter wurden vorsorglich zur Dekontamination ins Hygienezentrum der Stadt Wien gebracht. Die Berufsrettung stand mit 14 Fahrzeugen im Einsatz, hinzu kamen neun Wagen von anderen Rettungsdiensten. Die Feuerwehr gab das Haus am Mittwoch um 22.30 Uhr wieder frei. Die Mieter konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. (red, APA, 27.10.2016)