Fall Peggy: Spur zu NSU anscheinend nur Probenverunreinigung

Offenbar besteht doch keine Verbindung zwischen dem Kindesmord und den Neonazis

Bayreuth/Wien – Im Fall Peggy gibt es offenbar doch keine Verbindung zum rechtsextremen NSU. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks und des SWR dürfte die DNA-Spur des toten NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt auf eine Verunreinigung der Proben zurückzuführen sein.

Das deutsche Bundeskriminalamt hat herausgefunden, dass die DNA Böhnhardts möglicherweise auf ein Stück Stoff übertragen wurde, das neben den Überresten des 2001 verschwundenen Mädchens gefunden wurde.

Bei einem Vergleich der Tatortfotos von der Leiche Böhnhardts und dem Fundort der Skelettteile des Kindes wurde festgestellt, dass dabei derselbe Meterstab verwendet wurde. Das Maß sei laut Ermittlerkreisen unverwechselbar, berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin "Spiegel". Gemeinsam mit der Polizei werde die Ermittlungsbehörde am Donnerstagnachmittag weitere Erkenntnisse mitteilen, sagte der Bayreuther Oberstaatsanwalt Herbert Potzel.

Der Fundort des Mädchens in einem Wald an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen wurde im Juli von derselben Tatortgruppe untersucht, die auch im November 2011 die Leiche Böhnhardts aus dem ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach geborgen hatte. (red, 27.10.2016)