USA: Hunderte IS-Kämpfer seit Beginn der Mossul-Offensive getötet

Mehr als 10.000 Menschen nach UN-Angaben geflüchtet

Mossul – Seit Beginn der Großoffensive zur Befreiung der irakischen Großstadt Mossul von der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sind nach US-Militärangaben bis zu 900 IS-Kämpfer getötet worden. "Bei den Operationen seit eineinhalb Wochen im Zusammenhang mit Mossul haben sie nach unseren Schätzungen rund 800 bis 900 IS-Kämpfer getötet", sagte der Oberbefehlshaber des US-Central Kommandos, Joseph Votel im Hinblick auf die an der Offensive beteiligten irakischen und kurdischen Streitkräfte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP

Die Großoffensive zur Rückeroberung von Mossul hatte am 17. Oktober begonnen. An der Seite der irakischen Armee kämpfen kurdische Peschmerga-Einheiten und schiitische Milizen. Die US-geführte Anti-IS-Koalition unterstützt sie durch Luftangriffe. Nach Uno-Angaben sind seither bereits mehr als 10.000 Iraker geflohen.

Hilfsorganisationen und die Uno sorgen sich um das Schicksal der etwa 1,5 Millionen Einwohner von Mossul. Sie erwarten, dass im Zuge der Kämpfe eine Million Menschen flüchten könnten. Derzeit errichten die Hilfsorganisationen unter Hochdruck Flüchtlingslager. (APA, 27.10.2016)