Rangers und Oilers prolongieren Siegesserien

Edmonton mit bestem Saisonstart seit 1985

New York – Die Siegesserie der New York Rangers geht weiter. Das Team mit dem Österreicher Michael Grabner, der sich dieses Mal nicht in die Scorerliste eintrug, besiegte am Mittwoch in der National Hockey League (NHL) die Boston Bruins daheim mit 5:2.

Die Rangers lagen bereits 0:2 zurück, feierten mit fünf Treffern innerhalb von 14 Minuten noch einen deutlichen Erfolg im Madison Square Garden. In die Scorerliste für die Rangers trugen sich Rick Nash, Brandon Pirri (2), Kevin Hayes und Jimmy Vesey ein.

Unaufhörlich weiter marschieren auch die Edmonton Oilers, der fünffache Stanley-Cup-Sieger bezwang die Washington Capitals mit 4:1 und holte im siebenten Match den sechsten Sieg. Für das punktbeste Team der Western Conference ist es der beste Saisonstart in der NHL seit 1985. (APA/dpa, 27.10.2016)

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch:

New York Rangers (mit Grabner) – Boston Bruins 5:2

New York Islanders – Montreal Canadiens 2:3

Edmonton Oilers – Washington Capitals 4:1

Anaheim Ducks – Nashville Predators 6:1