Mediaprint-Geschäftsführer Riedler ist "Medienmanager des Jahres"

Print und Online wurden vernetzt

Wien – Das Branchenmagazin "Der österreichische Journalist" hat Gerhard Riedler zum "Medienmanager des Jahres 2016" gekürt. Riedler ist Mediaprint-Geschäftsführer für die "Kronen Zeitung" und Geschäftsführer von Krone Multimedia (krone.at). Riedler habe es geschafft, die traditionell aufgestellte Zeitung über den IT-Auftritt mit jungen Kunden zu vernetzen, wurde die Auszeichnung unter anderem begründet.

Riedler wechselte 2013 als Geschäftsführer von der RTL-Vermarktungstochter IP Österreich, die zur Hälfte im Besitz der "Kronen Zeitung" ist, in die Mediaprintführung. 2014 übernahm er zusätzlich als Prokurist der "Krone" weitere Führungsfunktionen. Durch zahlreiche Innovationen kam er mit krone.at dann vom achten Reichweitenplatz knapp hinter standard.at auf Platz drei. Der Facebook-Auftritt liege mittlerweile auf Platz eins im landesweiten Ranking. Auch die Vernetzung von Print und Online sei unter seiner Führung wesentlich verstärkt worden, hieß es in der Aussendung am Donnerstag. Der Mediaprint-Chef gelte auch als engster Vertrauter von Christoph Dichand.

Zwingend gutes Management Grundlage für guten Journalismus

"Guter Journalismus braucht zwingend gutes Management. Das wollen wir mit dieser Auszeichnung deutlich machen und zugleich die Arbeit außergewöhnlicher Medienmanager wertschätzen", erklärte "Journalist"-Herausgeber Johann Oberauer die Entscheidung.

Die Auszeichnung wird jährlich an einen Medienmanager oder Verleger verliehen, der durch seine Tätigkeit die Grundlage für Journalismus fördert und damit zugleich einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leiste. 2015 war ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz Medienmanager des Jahres, davor der damalige APA-Geschäftsführer Peter Kropsch. (APA, 27.10.2016)