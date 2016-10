Neunjähriger starb bei "Pokémon Go"-Unfall in Japan

Von Lkw erfasst – Fahrer mit Spiel beschäftigt

Ein Neunjähriger ist in Japan von einem Lastwagen überfahren worden, dessen Fahrer gerade Pokemon-Go spielte. Der Bub wollte nach Angaben der Polizei in der Provinz Aichi die Straße überqueren, als er plötzlich von dem Lkw erfasst wurde.

Schon mehrere Autounfälle

"Ich hatte meine Augen nicht nach vorn gerichtet, weil ich Pokemon Go gespielt habe", gestand der 36-jährige Fahrer, wie die Polizei am Donnerstag meldete. Es ist nicht der erste tödliche Unfall im Zusammenhang mit dem Smartphone-Spiel in Japan. Im August hatte ein Spieler zwei Frauen überfahren. Eine von ihnen starb, die andere wurde schwer verletzt. Seit das Smartphone-Spiel im Juli in dem Land herauskam, gab es bereits Dutzende Fahrrad- und Autounfälle mit Pokemon-Go-Spielern. (APA, 27.10.2016)