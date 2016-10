Spanische Telefonica will Dividende kürzen

Im dritten Quartal weniger Erlöse, mehr Gewinn

Nach dem geplatzten Verkauf des britischen Mobilfunkgeschäfts will der spanische Telekomriese Telefonica das Geld durch eine gesenkte Dividende zusammenhalten. Der verschuldete Konzern will für das kommende Geschäftsjahr je Aktie nur noch 40 Cent in bar und wahlweise Aktien ausschütten, wie das Unternehmen am Donnerstag in Madrid mitteilte. Für heuer liegt die Dividende noch bei insgesamt 55 Cent.

Erlöse zurückgegangen

Im dritten Quartal gingen die Erlöse um knapp 6 Prozent auf 13,1 Mrd. Euro zurück. Ohne Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe gerechnet gingen sie um 0,2 Prozent zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um 1 Prozent auf 4,18 Mrd. Euro und fiel damit etwas besser aus als von Experten gedacht. Unter dem Strich blieben mit 983 Mio. Euro unter anderem wegen geringerer Zinszahlungen fast 40 Prozent mehr Gewinn übrig. (APA, 27.10.2016)