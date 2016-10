Microsoft: 650 Dollar Rabatt, wenn Kunden Apple abschwören

Macbooks können in Microsoft Stores gegen das Surface Book oder das Surface Pro eingetauscht werden

Microsoft verschärft seinen Konkurrenzkampf zu Apple. Nutzer erhalten bis zu 650 Dollar Rabatt, wenn sie ihre Apple-Macbooks gegen ein Surface Book oder das Surface Pro eintauschen, kündigte Microsoft-Manager Brian Hall in einem Interview an. Der Windows-Hersteller will die eigenen Hardware-Geräte vor allem über den Touchscreen bewerben, der bei Apples Laptops fehlt. Nicht auf Touchscreens zu wechseln stelle einen "Bärendienst an den Usern dar", sagte Hall. Alle Kunden, die gern ein Gerät mit Touchscreen besitzen wollen, erhalten deshalb den großen Rabatt.

Neue Laptops überall

Microsoft hat am Mittwoch neue Geräte präsentiert, darunter das leistungsstarke Surface Book i7. Apple hat noch nicht auf die Kampfansage reagiert. Der IT-Konzern wird am Donnerstag selbst neue Macbooks vorstellen. Diese sollen aber weiterhin ohne Touchscreen auskommen. Größte Neuerung wird angeblich eine Touchscreen-Leiste, durch die individuell Tasten festgelegt werden können. (red, 27.10.2016)