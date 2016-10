PS4 erhält zwei neue Pro-Controller – auch mit Xbox-Layout

Neue Gamepads bringen erweiterte Funktionen und sollen E-Sportler ansprechen

Sony hat zwei offiziell lizenzierte Pro-Controller für die Spielkonsole PlayStation 4 vorgestellt. Die Gamepads werden von Nacon und Razer produziert und bieten zusätzliche Funktionstasten und auch im Fall von Nacon ein alternatives Layout für die Analogsticks, das an die Xbox-Controller angepasst ist. Sony will damit ambitioniertere Spieler und wohl auch Plattformumsteiger für sich gewinnen, wenngleich dies offiziell so nicht gesagt wird. Die Pro-Controller sollen bis Ende des Jahres im Handel erscheinen, Preise wurden noch nicht bekannt gegeben.

Razer Raiju

Der Razer Raiju wurde laut Hersteller "für professionelle E-Sports-Turniere konzipiert" und bietet diverse Anpassungsmöglichkeiten:

Zwei zusätzliche Schultertasten und zwei zusätzliche abnehmbare Trigger

Integriertes Bedienfeld auf der Vorderseite des Controllers

Triggerstop-Schalter und Hair-Trigger-Modus für die schnellstmögliche Triggerreaktion

Zwei individuelle Profile, zwischen denen direkt gewechselt werden kann und die angepasst werden können

3,5-mm-Headsetanschluss und eigene Steuerung von Headset-Lautstärke und Stummschaltung des Mikrofons

Abnehmbare Gummikappen für die Analogsticks, die zusätzlichen Halt bieten

Kompatibilität mit allen PS4-Systemen über das 3 Meter lange, geflochtene USB-Kabel – abnehmbar

Nacon Revolution

Der Nacon Revolution soll ebenfalls professionelle Spieler ansprechen und verfügt über ein alternatives Analogstick-Layout sowie zusätzliche Funktionen:

46°-Amplitude-Dual-Analogsticks mit mehr Reichweite

Vier zusätzliche Shortcut-TastenAcht-Wege-Steuerkreuz

Vier individuelle Profile, die alle über die PC-Anwendung angepasst werden können, sodass Spieler Tasten neu belegen, den vier Shortcuts Makros zuweisen und die Analog- und Trigger-Empfindlichkeit einstellen können

Zwei interne Fächer mit sechs zusätzlichen Gewichten

Komptabilität mit allen PS4-Systemen über das 3 Meter lange USB-Verbindungskabel – abnehmbar (zw, 27.10.2016)