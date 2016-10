Ab dem 3. November wird eine höhere, jährliche Pauschale bei Vertragswechsel oder -verlängerung fällig

Mobilfunkfunker "3" erhöht die jährliche Servicepauschale von 20 auf 22 Euro. Wie im "LTE Forum" zu lesen ist, gilt die Anpassung vorerst nicht für Bestandskunden, solange sie in ihrem Tarif bleiben.

Bei Tarifwechsel und Vertragsverlängerung

Wer einen Tarif neu anmeldet, seinen alten wechselt oder den Vertrag verlängert, zahlt in Zukunft die höhere Pauschale. Die Änderung tritt demnach am 3. November in Kraft. Laut dem Foreneintrag informiert das Unternehmen über diese Änderungen derzeit in der "3"-Kundenzone.

Die Servicepauschale wurde vor einigen Jahren bei mehreren Mobilfunkunternehmen eingeführt. Bei A1 und T-Mobile beträgt sie rund 20 Euro im Jahr. Laut den Unternehmen werden mit der Pauschale Leistungen wie die Aktivierung der Sim-Karte, das Sperren und der Ersatz der Karte bei Verlust oder Diebstahl, das Kopieren oder die Abfrage von Pin- und Puk-Code abgegolten. (br, 27.10.2016)