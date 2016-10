Strache provoziert mit Kernstock-Hymne

Der FPÖ-Chef hat zum Nationalfeiertag eine Strophe der Hymne von Ottokar Kernstock gepostet. Der Autor hat unter anderem das Hakenkreuzlied verfasst

Wien – FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sorgt wieder einmal mit einem Facebook-Posting für Aufregung. Am Nationalfeiertag postete er eine Strophe einer Hymne des deutschnationalen Dichters Ottokar Kernstock. Das Lied "Sei gesegnet ohne Ende" war von 1929 bis 1938 die Nationalhymne Österreichs und damit auch des austrofaschistischen Ständestaats. Besungen wird darin unter anderem "Deutschösterreich".



Der Autor Kernstock hat 1923 auch das "Hakenkreuzlied" verfasst, das während des Nationalsozialismus von der NSDAP verwendet wurde.

In den Kommentaren verteidigt Strache beziehungsweise sein Social-Media-Team das Posting. Kernstock sei 1928 gestorben, als die Nazis an die Macht kamen, habe er gar nicht mehr gelebt. "Sie müssen wirklich eine Nazi-Phobie haben", antwortet er auf Kritik in den Kommentaren. Kernstock sei ein "steirischer Dichter und Priester" gewesen. "Es war eine Hymne eines demokratischen Österreichs, welches 1934 durch den Putsch der Austrofaschisten leider außer Kraft gesetzt wurde und in Folge auch die unselige und grausame NS-Zeit erleiden musste."

(red, 27.10.2016)