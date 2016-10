Tesla fuhr erstmals seit drei Jahren Gewinn ein

Quartalsgewinn auch durch Verkauf von Emissionspunkten getrieben – Autobauer braucht wohl doch kein neues Kapital für Model 3 – Aktie legte nachbörslich deutlich zu

Palo Alto – Tesla schreibt zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren schwarze Zahlen. Der US-Elektroauto-Pionier verwies am Mittwoch auf Rekordauslieferungen sowie den Verkauf von Emissionspunkten an andere Hersteller, die zum Gewinn von 22 Mio. Dollar (20 Mio. Euro) im dritten Quartal beigetragen hätten. Der Umsatz habe sich auf 2,3 Mrd. Dollar mehr als verdoppelt.

Die Einführung des Massenmarkt-Fahrzeuges Model 3 ist weiter auf Kurs für die zweite Hälfte 2017 und wird Tesla-Chef Elon Musk zufolge wohl doch kein neues Kapitel erfordern. Im laufenden Quartal sei ebenfalls ein Gewinn denkbar, kündigte er an.

Telsa hatte bereits Anfang des Monats erklärt, im Sommer sei die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge um 70 Prozent gestiegen. Die Amerikaner halten hier weiter am Ziel von 50.000 Fahrzeugen in der zweiten Jahreshälfte fest.

Verkauf von Emissionspunkten

Zum Gewinn trugen fast 139 Mio. Dollar aus dem Verkauf sogenannter "zero emission vehicle credits" bei. Der Erwerb entsprechender Emissionspunkte erlaubt es Autobauern in Kalifornien, sich von der Pflicht zur Herstellung von Elektrofahrzeugen freikaufen. Da Tesla ausschließlich E-Autos fertigt, kann es seine Punkte verkaufen. Das Unternehmen habe nun etwa so viele dieser ZEV-Punkte verkauft wie im ganzen Jahr 2014, sagte der Analyst Jeffrey Osborne von Cowen. "Das ist ein Geschäft mit fast 100 Prozent Gewinn."

Der Autobauer hat schwierige Monate hinter sich. Im Mai kam ein Tesla-Fahrer bei einem Unfall ums Leben, nachdem er den Autopiloten eingeschaltet hatte. Anfang August gab Musk dann den umstrittenen Kauf von SolarCity für 2,6 Mrd. Dollar bekannt. Tesla legte das 13. Quartalsminus in Folge vor. Zudem kündigten die Kalifornier an, unter anderem für die Entwicklung des Model 3 neues Kapitel einsammeln zu wollen.

Das für die Massenfertigung angelegte Modell werde wohl doch "keinerlei zusätzliches Kapital" benötigen, erklärte Musk nun. Der Gewinn im Quartal könnte auch Kritiker besänftigen, die von seinen Plänen weniger überzeugt sind: Binnen drei Jahren die Produktion von Elektroautos zu verzehnfachen sowie dem Kunden ein umweltschonendes System anzubieten, das mit Solarzellen auf dem Dach beginnt und mit dem Elektroauto in der Garage endet.

Tesla-Aktien legten nachbörslich um vier Prozent zu, SolarCity-Titel um drei Prozent. (APA, 27.10.2016)