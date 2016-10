Generaldirektor des Uno-Kinderhilfswerks Unicef sprach von Tragödie und möglichem Kriegsverbrechen

Damaskus – Bei Luftangriffen auf eine Schule in Syrien sind nach Informationen des Uno-Kinderhilfswerks Unicef am Mittwoch mindestens 22 Kinder getötet worden. Unicef-Generaldirektor Anthony Lake bezeichnete den Angriff auf die Schule in der syrischen Provinz Idlib als "Tragödie" und als mögliches "Kriegsverbrechen". (APA/AFP, 27.10.2016)