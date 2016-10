League Cup: Mata schießt ManUnited zum Sieg gegen City

1:0-Erfolg im Achtelfinale – Ärger bei bei West Ham vs. Chelsea

Manchester – Manchester United ist eine kleine Wiedergutmachung für die jüngste 0:4-Niederlage in der Premier League gegen Chelsea gelungen. Das Team von Jose Mourinho gewann am Mittwoch im Liga-Cup-Achtelfinale im Old Trafford gegen Titelverteidiger Manchester City dank eines Treffers von Juan Mata (54.) mit 1:0.

ManCity, dessen Coach Josep Guardiola viele Stammspieler schonte, ist nun schon seit sechs Pflichtspielen ohne Sieg. Außerdem setzte sich West Ham gegen Chelsea mit 2:1 durch. In dem Duell der beiden Londoner Stadtrivalen kam es zu Ausschreitungen. (APA, red, 26.10. 2016)