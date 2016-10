TV- und Radiotipps für Donnerstag, 27. Oktober

Halloween bei den Simpsons, Samuel L. Jackson in Geiselhaft und Incorrectness-Experte Marcus Franz im Servus-Hangar

17.30 SERIE

Die Simpsons Es ist wieder so weit: Eine besonders gruselige Halloween-Folge steht an! Zuerst treibt Homer als Geist sein Unwesen, dann die Wahrsagerin zur Weißglut, Bart und Lisa zieht es in die Hexenschule. Folgen aus den Jahren 2000 und 2001, auch in der Wiederholung ein Volksfest – wie immer. Bis 18.25, ORF 1

foto: twentieth century fox film corporation.

20.15 GEISELHAFT

Verhandlungssache (The Negotiator, USA 1999, F. Gary Gray) Samuel L. Jackson als Chicagoer Polizist und Spezialist für Verhandlungen in Sachen Geiselnahmen, der selbst zum Kidnapper wird. Kevin Spacey als ambitionierter Kollege, der ihn nun zum Gespräch bitten muss. Soll heißen: Spacey und Jackson beim Telefonieren, immer nahe am Big Bang. Bis 23.00, Puls 4

20.15 SERIENMORD

Die purpurnen Flüsse (Les Rivières pourpres, F 2000, Mathieu Kassovitz) Der Polizist Pierre Niémans (Jean Reno) wird mit der Aufklärung mehrerer Fälle grausam zerstümmelter Leichen beauftragt, die ihn in die Alpen Frankreichs führen. Ein anderer Polizist untersucht den Fall einer brutalen Grabschändung. Spannender Thriller mit einem missglückten Ende. Bis 22.20, Kabel eins

20.15 REPORTAGE

Bio zwischen Wahn und Sinn Inzwischen will alles "Bio" sein. Gerungen wird um verlässliche Tests, die das Vertrauen der Verbraucher wiederherstellen sollen. Danach diskutiert Gert Scobel mit Experten. Bis 22.00, 3sat

21.05 DISKUSSION

Inside Brüssel Peter Fritz diskutiert aus dem EU-Parlament in Straßburg mit den Europaabgeordneten Karin Kadenbach (SPÖ), Pascal Arimont (Europäische Volkspartei, Belgien), Ska Keller (Die Grünen, Deutschland) und Marcus Pretzell (AfD) über diese Themen: 1) Was schafft die EU überhaupt noch? 2) Wie gefährlich ist Putin? 3) Schulz und niemand sonst? Bis 21.50, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Arm trotz Arbeit Oft ist es finanziell lohnender, Mindestsicherung und andere staatliche Unterstützungsleistungen zu beziehen. Friseure und Wirte etwa suchen vergeblich Personal. Umgekehrt suchen viele Menschen verzweifelt eine Stelle. Reportage über die verkehrte neue Arbeitswelt. Bis 22.00, ORF 2

21.50 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Waffen im Namen Gottes In den USA befinden sich 270 Millionen Schusswaffen in Privatbesitz, manche Statistiken sprechen von bis zu 310 Millionen. Ein Problem mit Sprengkraft. Bis 22.25, ORF 3

22.10 MAGAZIN

Democracy Now! Amy Goodmans preisgekrönte Nachrichtensendung ist allen kritischen Geistern ein Begriff. Jene, die es noch werden wollen, sei sie wärmstens empfohlen. Bis 23.10, Okto

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Mann und Frau – Gleichmacherei um jeden Preis? Gäste bei Michael Fleischhacker: Arzt und Politiker Marcus Franz, abonniert auf sexistische, frauen- und schwulenfeindliche Äußerungen, Maria Rauch-Kallat (ÖVP), Werner Tomanek (Rechtsanwalt), Elisabeth Holzleithner (Gender-Forscherin), Karin Stanger (ÖH) und Barbara Schweder (Biologin). Bis 23.25, Servus TV

22.25 DISKUSSION

60 Minuten Politik: Österreichs Verfassung – Ist unser Land unreformierbar? Bei ORF-3-Chefredakteur Christoph Takacs und Eva Weissenberger (News): Peter Wittmann (SPÖ), Wolfgang Gerstl (ÖVP), Philipp Schrangl (FPÖ), Albert Steinhauser (Die Grünen), Nikolaus Scherak (Neos), Robert Lugar (Stronach). Bis 23.30, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco mit 1) Kampf ums Weiße Haus. 2) Der große Sparzinsencheck. 3) Bier in Eigenregie: warum immer mehr Leute "selbst brauen". Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Die Gäste zu später Stunde: Kabarettist Michael Mittermaier, TV-Moderatorin Vera Russwurm, Experimentalphysikerin Ille Gebeshuber, Meteorologe und Bergsteiger Hans Gabl. Bis 0.05, ORF 2