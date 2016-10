EM-Auslosung: Österreicherinnen in Topf vier

Am 8. November kennt das ÖFB-Team seine Gegnerinnen bei der Endrunde in den Niederlanden

Zürich – Das Frauen Fußball-Nationalteam Österreichs ist am Mittwoch für die Auslosung zur EM-Endrunde 2017 in den Niederlanden in Topf 4 zugeteilt worden. Dort befindet frau sich in Gesellschaft von Belgien, Russland und Portugal.

In Topf 1 befinden sich neben Gastgeber Niederlande und Titelverteidiger Deutschland auch Frankreich und England. Die Auslosung erfolgt am 8. November in Rotterdam.

Bei der Auslosung am 8. November in Rotterdam werden die Niederlande auf Position 1 in der Gruppe A gesetzt, die restlichen Teams aus Topf 1 werden als Gruppenköpfe der anderen Vierer-Gruppen gelost. Eröffnet wird das Turnier am 16. Juli in Utrecht mit einer Partie des Gastgebers. Das Endspiel findet am 6. August in Enschede statt.

Das österreichische Team konnte sich erstmals für eine Endrunde qualifizieren. (APA, red, 26.10. 2016)

Setzliste für Auslosung Frauen-EM-Endrunde:

Topf 1: Niederlande, Deutschland, Frankreich, England

Topf 2: Norwegen, Schweden, Spanien, Schweiz

Topf 3: Italien, Island, Schottland, Dänemark

Topf 4: Österreich, Belgien, Russland, Portugal