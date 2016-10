"Krone"-Gesellschafterin Funke-Gruppe übernimmt Viral-Portal "Heftig.co"

Mehrheit des Viral-Boulevard-Portals an deutsche Miteigentümerin von "Krone" und "Kurier"

Essen/Wien – Die deutsche Funke-Gruppe, Hälfteeigentümerin der "Krone" und des "Kurier", übernimmt die Mehrheit am deutschen Viral-Boulevard-Portal "Heftig.co". Die Gründer behalten Minderheitsanteile, teilte die Essener Mediengruppe am Mittwoch mit.

Heftig.co setzt mit Titeln wie "Mutter glaubt auf Babyphon Geist über Kinderbett zu erkennen" oder "Furchbarer Fund: Familie entdeckt wurmzerfressenen Hund im Bad" auf Klick-Maximierung und virale Verbreitung der Stories, häufig eine Wiederverwerung aus andere Quellen.

Funke bezeichnet die "Heftig"-Muttergesellschaft Media Partisans als "in Europa Marktführer für Publikationen in den sozialen Medien". Die Essener Mediengruppe, in Deutschland vor allem im Regionalzeitungsgeschäft aktiv, übernimmt die Mehrheit an Media Partisans. Die beiden Gründer Michael Glöß und Peter Schilling blieben "mit einem relevanten Anteil" an dem Unternehmen beteiligt und führten es operativ weiter. Über die exakte Höhe der FUNKE-Beteiligung sowie den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart.

Nach "Heftig.co" gründete Media Partisans 2015 Themenportale etwa für Lifehacks, Gesundheit & Beauty und Food. Inzwischen sei die Gruppe in zehn Sprachräumen aktiv, darunter Englisch, Französisch und Portugiesisch. 2016 begann Media Partisans mit Social-Video-Publishing.

Derzeit würden 63 festangestellte Mitarbeiter am Standort Potsdam Text- und Videoinhalte für ein internatoinales Publikum "von Brasilien bis Japan" "kreieren", heißt es in der Aussendung. In Deutschland, Österreich und Schweiz sei Media Partisans weitaus größter Social-Video-Publisher. (red, 26.10.2016)