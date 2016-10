Köhlmeiers Pyjama: Intimes bei "Willkommen Österreich"

Was treiben Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann nach der Lesung im Hotel?

Michael Köhlmeier, der Schriftsteller, der alte Mythen spannend erzählen kann, wie brandneuen Klatsch über Promis, und der Philosoph Konrad Paul Liessmann, der Denker, den böse Zungen ob seiner zahlreichen Wortspenden "Schnittlauch auf allen Suppen" nennen, waren zu Gast bei Willkommen Österreich.



Wer fürchtete, die Show könnte da gar zu bedächtig werden, irrte. Nicht nur, weil Adrineh Simonian, die Ex-Opernsängerin, die jetzt Erwachsenenfilme für Intellektuelle dreht, auch zu Gast war.



Die beiden sympathischen Männer ließen ihr Publikum mehrmals vom Baum der Erkenntnis naschen. Man lernte etwa, welche Fragen wirklich intim waren und worüber sich trefflich bei Weißwein plaudern lässt.

"Das gute Buch ist die letzte Option"

So war die Frage, was die beiden abends nach Lesungen aus dem gemeinsamen Buch Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam? in ihren Hotelzimmern machten, für Liessmann "überhaupt nicht intim". Und seine Antwort überraschte: "Das gute Buch ist die letzte Option." Köhlmeier fügte hinzu, dass sein Freund, der verstorbene Schriftsteller Jörg Fauser, ihm einst dringend von TV und Pornos in Hotels abriet.

Eine zu indiskrete Frage stellte aber Christoph Grissemann, der wissen wollte, ob die beiden nackt oder im Pyjama schliefen. "Es muss Grenzen geben", so Köhlmeier, er wolle nicht, dass man sich ihn wie "Onkel Herbert" im Pyjama vorstelle. Zu spät.

Da half auch die Sensation des Abends nichts mehr: "Köhlmeier erzählte, dass er den großen Bob Dylan zufällig beim Skifahren den Ski aus einem Pistenzaun befreit und seither seine Handynummer habe. Was sich die Zuseher später beim Einschlafen vorstellten? Ganz klar: Köhlmeier im Pyjama und Dylan im Ski-Overall. (Colette M. Schmidt, 26.10.2016)