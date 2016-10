Hirscher und Thiem Favoriten bei Sportlerwahl

Drei Finalisten der Wahl nicht bei der "Nacht des Sports" – Thiem: "Hirscher wäre in jeder Sportart Weltspitze"

Wien – Am Donnerstagabend stehen wieder die begehrtesten Auszeichnungen im österreichischen Sport an. Bei der von der Sporthilfe veranstalteten Lotterien-Gala "Nacht des Sports" (ab 20.15 Uhr/live ORF 1) werden Österreichs Sportler des Jahres bekanntgegeben und geehrt. Bei den Herren wird ein enges Rennen zwischen Marcel Hirscher und Dominic Thiem erwartet.

Die jeweils fünf Finalisten der Wahl, die von den Mitgliedern der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführt worden ist, sind bereits veröffentlicht worden. Wer die vom Salzburger Stefan Gahr gefertigte, fünf Kilogramm schwere Trophäe aus Messing und Stahl erhält, wird erst während der Galanacht live auf der Bühne bekannt.

Hirscher auf Triple-Jagd

Skistar Hirscher könnte zum dritten Mal nach 2012 und 2015 ausgezeichnet werden, allerdings werden auch Thiem gute Chancen zugebilligt, als dritter Tennisspieler nach Thomas Muster (1990, 1995) und Jürgen Melzer (2010) zu triumphieren. "Ich gehe noch Haareschneiden vorher. Ob ich mich auch rasiere, weiß ich noch nicht. Ich habe mir gedacht, dass ich schon etwas für Movember (Charity-Aktion zur Vorbeugung und Erforschung von Prostatakrebs) Vorarbeit leiste", sagte Hirscher, der als erster Sportler seit Vierfach-Sieger Hermann Maier (1998-2001) das Triple schaffen könnte.

Während Hirscher ebenso wie Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger bei der Gala anwesend sein wird, fehlen die weiteren Kandidaten in der Herren-Kategorie. Basketball-Aufsteiger Jakob Pöltl hofft in der Nacht auf Donnerstag auf sein NBA-Debüt, Fußballer Christian Fuchs fehlt ebenso wie Thiem, der am Donnerstag sein Achtelfinale in der Wiener Stadthalle bestreitet. Geplant ist eine Live-Schaltung vom Austria Center in die Stadthalle, allerdings könnte Thiem bei der Bekanntgabe der Sieger noch im Einsatz sein. "Es ist eine sehr coole Veranstaltung, ich würde mich freuen, wenn ich es gewinne. Ich würde mich für jeden einzelnen aber auch freuen, wenn jemand anders das gewinnt, weil dadurch, dass das alles verschiedene Sportarten sind, haben alle fünf Nominierten etwas Außergewöhnliches geleistet in diesem Jahr", so Sportsmann Thiem.

Hochachtung zeigte er vor Hirscher. "Wenn ich sehe, wie der ausschaut, wie professionell er es betreibt, kann man nur zu dem Entschluss kommen, dass es egal ist, ob er jetzt Skifahren würde oder Tennis oder Fußball spielen würde – er wäre in jeder Sportart absolute Weltspitze. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so wäre", erklärte Thiem.

Nachfolgerin für Triple-Siegerin Veith gesucht

Bei den Frauen wird es sicher eine neue Siegerin geben. Es wird eine spannende Entscheidung um die Nachfolge der zuvor dreimal gekürten Anna Veith (vormals Fenninger) erwartet. Eva-Maria Brem könnte dafür sorgen, dass zum siebenten Mal in Folge die Sportlerin des Jahres aus dem Alpin-Lager des Österreichischen Skiverbands kommt. Zudem könnte es im Duett mit Hirscher zum 13. Double der ÖSV-Alpinen kommen.

Die Tirolerin hat mit dem Gewinn der Riesentorlauf-Weltcupwertung ihre erste kleine Kristallkugel geholt. "Ich bin das erste Mal eingeladen und freue mich natürlich drauf", so Brem. Im Rennen sind auch noch die Leichtathletin Ivona Dadic (EM-Bronze im Siebenkampf), Skeleton-Vizeweltmeisterin Janine Flock, die zweifache Billard-Europameisterin Jasmin Ouschan sowie Ruder-Europameisterin Magdalena Lobnig, die am Donnerstag ebenfalls verhindert ist.

Bei den Mannschaften heißt das Duell Fußball gegen Segeln mit Biathlon-Beteiligung. Die Segler Thomas Zajac/Tanja Frank haben mit Bronze im Nacra-17 die einzige österreichische Medaille bei den Olympischen Spielen in Rio geholt. Hauptkonkurrenten dürften die Fußball-Nationalteams der Frauen und der Männer sein. Die Top 5 komplettieren die Seglerinnen Lara Vadlau/Jolanta Ogar und das ÖSV-Biathlonteam.

Geehrt werden auch die von den Fans gewählten Aufsteiger des Jahres (Kandidaten: die beiden Leichtathleten Dadic und Weißhaidinger sowie Bob-Pilot Benjamin Maier), die Para-Sportler des Jahres (Sportler mit Behinderung) und die Special-Olympics-Sportler des Jahres. Zudem wird der "Sportler mit Herz" geehrt. (APA, 26.10.2016)