Frauen-Gleichstellung: Österreich fällt international ab

Österreich belegt nur noch Platz 52 im Global Gender Gap Report – gleiche Bezahlung wird es weltweit erst in 170 Jahren geben

Wien – Österreich rutscht beim Thema Frauen-Gleichstellung im internationalen Vergleich weiter ab. Beim aktuellen Global Gender Gap Report belegt das Land nur noch Platz 52, nach Platz 37 im Vorjahr. Für den Vergleich wurden Daten aus 144 Ländern herangezogen, heißt es auf der Homepage des Weltwirtschaftsforums. Die Grünen fordern in einer Aussendung von der Regierung Aktivität vor allem am Arbeitsmarkt.

In die Wertung des elften Global Gender Gap Report wurden 144 Länder aufgenommen. Untersucht werden dabei etwa Aspekte wie die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder die Themen Bildung, Gesundheit oder Politik. Im Gesamtranking landet Österreich dabei nur noch auf Platz 52. 2013 etwa reichte es für Platz 19 von damals 136 Ländern. Vor Österreich liegen in der Tabelle etwa unmittelbar Kasachstan (51). Auch Bulgarien (41), Namibia (14), Burundi (12) oder Slowenien (8) liegen vor Österreich.

Nordische Staaten an der Spitze

Angeführt wird die Tabelle einmal mehr von den nordischen Staaten Island, Finnland, Norwegen und Schweden. Auf Platz 5 landete Ruanda. Verschlechtert haben sich auch die Ränge der Schweiz (von Platz 8 auf 11) und Deutschlands (von Platz 11 auf 13). Ein Wert der in Österreichs Datenblatt auch auffällt ist die Lohngerechtigkeit, denn hier rangiert das Land im internationalen Vergleich auf Platz 100 von 144.

"Das schlechte Abschneiden haben wir vor allem der mangelnden Integration von Frauen in der Arbeitswelt zu verdanken. Das sollte den Regierungsverantwortlichen zu denken geben", kritisierte Grüne-Frauensprecherin Berivan Aslan am Mittwoch in einer Aussendung. Die Werte seien ein Beweis dafür, "dass sich die Regierung in Sachen Arbeitsmarkt nicht traut, die schweren Brocken in die Hand zu nehmen", forderte Aslan konkrete Schritte.

Gleiche Bezahlung erst in 170 Jahren

Dem Bericht des Weltwirtschaftsforums zufolge wird es noch 170 Jahre dauern, bis Frauen und Männern weltweit für die gleiche Arbeit gleich bezahlt werden. Wenn sich an der momentanen Entwicklung nichts ändere, werde die wirtschaftlich Gleichstellung von Frau und Mann erst im Jahr 2186 erreicht.

Es gebe eine "dramatische Rückwärtsentwicklung" in diesem Bereich. Im vergangenen Jahr hatte das Weltwirtschaftsforum die Zeitspanne bis zur wirtschaftlichen Gleichstellung noch mit 118 Jahren angegeben. Doch seit Erreichen des bisherigen Bestwerts im Jahr 2013 habe sich die Ungleichheit weiter vergrößert, heißt es in dem Bericht. (APA, 26.10.2016)