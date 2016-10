Auftakt-Kantersieg für Cleveland, Heimpleite für Warriors

Titelverteidiger deklassierte New York Knicks 117:88 – Golden State unterlag unerwartet gegen San Antonio

Cleveland/Oakland – Die Cleveland Cavaliers sind standesgemäß in die NBA-Saison 2016/17 gestartet. Der Titelverteidiger deklassierte in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) die New York Knicks 117:88. LeBron James markierte dabei sein 43. Karriere-Triple-Double.

In der Quicken Loans Arena waren zunächst die Meisterschaftsringe an die Titelgewinner 2016 übergeben und das Champions-Banner hochgezogen worden. Dann brannten die Cavaliers vor allem nach der Pause ein Feuerwerk ab.

Überragender Akteur auf dem Parkett war einmal mehr Superstar James, der 19 Punkte, 13 Assists und elf Rebounds verbuchte. In einem Saison-Eröffnungsspiel hatte er zuvor nie ein Triple-Double erreicht. Topscorer des Champions war Kyrie Irving mit 29 Punkten. In der Nacht auf Samstag sind die Cavaliers bei den Toronto Raptors mit dem Wiener Jakob Pöltl zu Gast.

Titelanwärter Golden State bezog indes zum Auftakt eine unerwartete und klare Heimniederlage. Die Warriors um Stephen Curry (26 Punkte) und Neuzugang Kevin Durant (27) unterlagen den San Antonio Spurs 100:129. "Ich denke, die Jungs schämen sich für die Leistung", schimpfte Warriors-Coach Steve Kerr. "Ich tue es auf jeden Fall." Bei den Gästen ragten Kawhi Leonard (35 Punkte) und LaMarcus Aldrige (26) heraus. (APA, 26.10.2016)

NBA-Ergebnisse vom Dienstag:

Cleveland Cavaliers – New York Knicks 117:88

Golden State Warriors – San Antonio Spurs 100:129

Portland Trail Blazers – Utah Jazz 113:104