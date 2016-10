Neue Tarifaktion von Spusu

Sie Strategie des Mobilfunkers ist einfach erklärt: Man will mit niedrigsten Preisen Kunden gewinnen

Die Strategie des Mobilfunkers Spusu ist einfach erklärt: Man will mit niedrigsten Preisen Kunden gewinnen. Bisher klappt das gar nicht so schlecht. Mit minimalen Marketingausgaben hat es das Unternehmen geschafft, nach Hot einer der erfolgreichsten Newcomer am Markt zu sein. Branchenbeobachter gehen von über 30.000 Kunden aus, die Spusu seit dem Start vor rund einem Jahr gewinnen konnte. Zur Strategie zählt auch, beinahe wöchentlich neue Tarife vorzustellen.

Neue Aktion

Nun stellte der Mobilfunker eine neue Aktion vor. Bis Weihnachten bekommt man 2 GB Daten (bis zu 42 Mbit/s) um 4,90 Euro pro Monat. Jede zusätzliche SMS oder Sprachminute kostet 4 Cent. Nicht verbrauchte Daten können in das Folgemonat mitgenommen werden. zusätzliche Kosten fallen nicht an. Ergänzend gibt es 1,3 GB Daten, 150 Sprachminuten und 50 SMS um 5,90 Euro pro Monat.

Spusu nutzt das Netz von "3", bietet aber derzeit kein LTE an. (sum, 26.10. 2016)