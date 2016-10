Ceta: Trudeau sagt Rede im EU-Parlament ab

Tusk hält an EU-Kanada-Gipfel am Donnerstag fest – Verhandlungen in Belgien gehen weiter

Straßburg/Brüssel – Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau wird am Mittwoch nicht im EU-Parlament in Straßburg auftreten. Die ursprünglich angesetzte Rede vor den Europaabgeordneten wurde abgesagt, erfuhr die APA Mittwoch früh aus Parlamentskreisen in Straßburg.

Der EU-Kanada-Gipfel soll trotz der bisher gescheiterten Verhandlungen mit der Wallonie stattfinden. In EU-Ratskreisen wurde Mittwoch früh betont, dass es keine Absage des Gipfels gebe.

Innerbelgische Verhandlungen laufen

Zuvor war bekannt geworden, dass Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau entgegen der ursprünglichen Planung nicht im EU-Parlament in Straßburg auftreten wird. Vorgesehen war eine Debatte mit den Fraktionschefs. Unklar war, ob nach dieser Absage auch der EU-Kanada-Gipfel verschoben werden könnte. Nun verlautete aus der Umgebung von Ratspräsident Donald Tusk, dass dies nicht der Fall sei.

Unterdessen wurden Mittwoch früh ab 08.00 Uhr die innerbelgischen Verhandlungen über eine Zustimmung zum europäisch-kanadischen Handelsabkommen CETA fortgesetzt. Dienstag spät abends waren sie nach sechsstündigen Gesprächen ohne Einigung unterbrochen worden. Die belgische Region Wallonie mit ihrem Regierungschef Paul Magnette ist weiterhin gegen CETA und fordert Nachbesserungen, aber vor allem Zeit. Magnette hatte vor der Dienstag-Sitzung betont, er werde kein viertes Ultimatum akzeptieren. Andernfalls breche er die Verhandlungen ab. (APA, 26.10.2016)