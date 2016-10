Deutscher Comedypreis an Nuhr und Kebekus, Böhmermann ging leer aus

Und der Publikumspreis "Goldene Henne" geht an die "Heute-Show"

Köln – Dieter Nuhr (55) und Carolin Kebekus (36) wurden am Dienstagabend in Köln als bester Komiker und beste Komikerin ausgezeichnet – wie bereits im vergangenen Jahr. Kebekus gewann die Auszeichnung auch schon vorletztes und vorvorletztes Jahr.

Von der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2016 konnte sie außerdem noch eine zweite Trophäe mit nach Hause nehmen: Ihre WDR-Reihe "PussyTerror TV" (WDR) siegte in der Kategorie "Beste Comedy-Show".

Beste Satire-Show: "extra3"

Als beste Satire-Show wurde nicht Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale" (ZDFneo) ausgezeichnet, sondern "extra3" vom NDR. Das war dann doch überraschend – schließlich dürfte kein anderer deutscher Satiriker je vergleichbares Aufsehen erregt haben wie Böhmermann mit seinem Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der Deutsche Comedypreis war allerdings noch nie so richtig politisch, er setzt eher auf Gefühlskommunikation – Humorschule Schniedelwitz.

Die Verleihung des Deutschen Comedypreises ist eine jener Sendungen, bei denen man mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ausgabe des vergangenen Jahres wiederholen könnte, ohne dass es groß auffallen würde. Die Nominierten, Laudatoren, Preisträger, Moderatoren und Juroren – sie werden nur jedes Jahr ein bisschen gemischt, und dann ist eben derjenige, der letztes Mal den Preis ausgereicht hat, diesmal selbst Empfänger und umgekehrt.

Neuer Gala-Moderator

Zur besseren Orientierung gab es jetzt wenigstens einen Moderatorenwechsel: Erstmals führte Max Giermann (41) durchs Programm – in Nachfolge von Carolin Kebekus und Dieter Nuhr.

Nuhr ist dem Deutschen Comedypreis in besonders vielfältigen Funktionen verbunden. Er ist langjähriger Moderator, mehrfacher Preisträger, und Vorsitzender der Jury – so auch in diesem Jahr. Bester Komiker und Juryvorsitzender – das vielleicht die beste Comedy am ganzen Comedypreis, allerdings ist der Witz nicht neu.

"Tatortreiniger" und "NightWash"

Weitere Auszeichnungen im Schnelldurchgang: Beste Comedyserie: "Der Tatortreiniger" (NDR). Bestes TV-Soloprogramm: "Atze Schröder live! Richtig Fremdgehen" (RTL). Beste Stand-up-Show: "NightWash" (ONE). Beste Sketch-Show: "Sketch History" (ZDF). Beste Innovation: "Familie Braun" (ZDF).

Einen Sonderpreis gab es für die gerade ausgelaufene WDR-Reihe "Zimmer frei!". Götz Alsmann und Christine Westermann wurden sogar per Abstimmung im Studio in den "Comedy-Olymp aufgenommen". Da flossen dann fast einmal Tränen. Die Aufzeichnung der Preisverleihung läuft am Samstag (29. Oktober) um 22.15 Uhr auf RTL.

"Goldene Henne" an "Heute-Show"

Und wo wir schon bei Comedy sind: Schon am Freitag wird verleiht die "Superillu" aus dem Hause Burda ihren Publikumspreis "Goldene Henne". Den Ehrenpreis in der Kategorie Politik bekommt die ZDF-Satiresendung "heute show". Damit würdigt die Jury die Leistung des Teams um Moderator Oliver Welke, den Menschen auf komödiantische Art und Weise Politik näher zu bringen, wie die Hubert Burda Media Holding mitteilte. (APA/dpa, 26.10.2016)