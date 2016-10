Liverpool und Arsenal im Ligapokal-Viertelfinale

ÖFB-Internationaler Wimmer spielte bei 1:2 von Tottenham an Anfield Road durch

Liverpool – Liverpool und Arsenal sind am Dienstagabend ins Viertelfinale des englischen Ligapokals eingezogen. Liverpool setzte sich gegen Tottenham an der Anfield Road im Duell zweier B-Teams mit 2:1 (1:0) durch Tore von Daniel Sturridge (9., 64.) durch. Vincent Janssen (76.) traf nach einem Foul per Elfer für die Spurs, bei denen Kevin Wimmer durchspielte.

Auch Arsenal erfüllte ohne Mesut Özil und andere Stammspieler mit einem 2:0 (1:0) gegen den Zweitligisten FC Reading seine Pflichtaufgabe. Alex Oxlade-Chamberlain (33., 78.) erzielte im Emirates Stadium beide Tore für die "Gunners". (APA, red, 25.10. 2016)