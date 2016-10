Weltmeister-Kapitän Carlos Alberto verstorben

Brasilianer erlag 72-jährig einem Herzinfarkt, 1970 hatte er die Seleccao zum Titel geführt

Rio de Janeiro – Carlos Alberto ist tot. Der Kapitän der brasilianischen Weltmeister-Elf von 1970 starb Medienberichten zufolge am Dienstag im Alter von 72 Jahren in Rio de Janeiro an einem Herzinfarkt.

Der Weltklasse-Rechtsverteidiger, einst beim FC Santos an der Seite des großen Pelé aktiv, erzielte im Finale gegen Italien in Mexiko-Stadt den Treffer zum Endstand von 4:1. Das Tor nach einer Traumkombination fast der gesamten brasilianischen Mannschaft ging in die Fußball-Geschichte ein, beim unglaublich scharfen Schuss von Carlos Alberto gab es für Dino Zoff im italienischen Goal nichts zu halten.

dilligaf? Carlos Alberto trifft im WM-Finale gegen Italien.

Carlos Alberto neben Santos auch für Fluminense, Botafogo sowie Flamengo und für verschiedene Kubs in den USA, unter anderem für die Glamourtruppe der New York Cosmos, seiner letzten Station.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn im Jahr 1982 schlug Carlos Alberto die Trainerlaufbahn ein. Seine letzte von einem guten Dutzend Stationen war das Amt des Nationaltrainers von Aserbaidschan (bis 2005). Anschließend arbeitete er als TV-Experte, bis zuletzt für den Sender SporTV. (sid, red, 25.10. 2016)