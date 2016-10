Joanna Zhou, Celina Blogsta, Y-Titty: YouTube-Stars bei Video Con Vienna

Messe am 19. und 20. November – Veranstalter rechnen mit 20.000 Fans bei Aufritten von rund 25 Videobloggern

Wien – YouTube-Star Bibi hat kürzlich mit einer Autogrammstunde in Wien-Landstraße zu einem Tumult samt Polizeieinsatz geführt. Gleich mehrere Video-Blogger kommen am 19. und 20. November zur Video Con Vienna. Die Veranstalter gehen davon aus, dass rund 20.000 junge Fans die Auftritte von mehr als 25 Gästen wie Joanna Zhou und Celina Blogsta verfolgen werden.

Von Erwachsenen werden YouTube-Stars oft erst verblüfft zur Kenntnis genommen, wenn die Kids bei Auftritten der Internet-Berühmtheiten in Euphorie wie einst bei der Beatlemania verfallen. Sandra Thier, Gründerin des YouTube-Netzwerks "diego5" und Moderatorin bei dem Event, erklärte das Phänomen: "Es sind dynamische Menschen, die etwas zu sagen haben und es filmen. Sie schildern aus ihrem Leben, erzählen was sie bewegt, basteln, lachen, unterhalten."

celina blogsta Celina Blogsta erklärt: So beindruckst Du jeden Jungen!

Diese YouTuber sollen kommen

Zu der "YouTube-Messe" im Rahmen der VIECC Vienna Comic Con werden u.a. Joanna Zhou von Cute Life Hacks, Chaosflo, Celina Blogsta, Venicraft, JANAklar, Inspired by Dzeni und OG von Y-Titty erwartet. Deren Blogs haben mitunter Millionen Aufrufe. So wurde das Video, in dem Zhou aus Cookies einen Lippenbalsam "bastelt", rund 1,3 Millionen angesehen. Fast 300.000 Mal wurde bis dato der Clip "So beeindruckst du einen Jungen" von Celina Blogsta aufgerufen. Die österreichische Schülerin spricht auf ihrem Kanal u.a. noch darüber "Was jedes Mädchen tut, aber nicht zugibt".

Auf der Messe kann man nun Autogramme holen, Selfies machen, die Webstars persönlich kennenlernen und in einer Bühnenshow sehen. Ella The Bee, die sich auf ihrem Kanal mit den Themen Zeitmanagement, Organisation, Beauty und Lifestyle beschäftigt, reist ebenso aus Deutschland an wie Chris Tezz, der auf seinem Kanal Comedy bietet. (APA, 25.10.2016)