Historischer Kalender – 28. Oktober

1636 – In Cambridge (Massachusetts) wird das erste College der Neuenglandstaaten gegründet und nach dem puritanischen Theologen John Harvard (1607-1638) benannt.

1776 – In der Schlacht bei White Plains erleiden die amerikanischen Milizen zwar eine Niederlage gegen die Briten, diesen gelingt es aber nicht, der Aufständischen Herr zu werden.

1871 – Der britische Journalist Henry Morton Stanley stößt in Udjidji mitten in Afrika auf den verschollen geglaubten britischen Forscher David Livingstone (1813-1873).

1886 – Die Freiheitsstatue, ein Geschenk Frankreichs an die USA, wird in der Hafeneinfahrt von New York feierlich eingeweiht. Das Monumentaldenkmal wurde von dem Bildhauer Frederic- Auguste Bartholdi geschaffen.

1956 – Der ungarische Ministerpräsident Imre Nagy löst die verhasste kommunistische Geheimpolizei AVO auf.

1956 – Der polnische Kardinal Wyszynski wird aus der Haft entlassen.

1971 – Unter der konservativen Regierung von Edward Heath spricht sich das Londoner Unterhaus mit großer Mehrheit für den Beitritt Großbritanniens in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) aus.

1996 – Die israelisch-palästinensischen Verhandlungen über die heftig umstrittene Hebron-Frage werden ergebnislos abgebrochen.

Geburtstage:

Moritz Graf von Sachsen, der "Marechal de Saxe", dt. Heerführer und frz. Marschall (1696-1750)

Bill Harris, US-Jazzmusiker (1916-1973)

Erich Mende, dt. Politiker (1916-1998)

Horst Antes, dt. Maler/Graphiker/Bildhauer (1936- )

Ted Hawkins, US-Sänger (1936-1995)

Mahmoud Ahmadinejad, iran. Politiker, 2005-13 Präsident (1956- )

Milan Baros, tschech. Fußballspieler (1981- )

Todestage:

William Dobson, brit. Maler (1611-1646)

Johann Peter Krafft, dt.-öst. Maler (1780-1856)

Charles Despiau, franz. Bildhauer (1874-1946)

Eugen Gottlob Winkler, schweiz. Schriftst. (1912-1936)

John Gerard Braine, brit. Schriftsteller (1922-1986)

Jiri Grusa, tschech. Schriftsteller (1938-2011)

(APA, 28.10.2016)