Derek Newton: Beidseitiger Patellasehnenriss befürchtet

Die Saison für den Right Tackle der Houston Texans ist damit wohl vorbei – die Texaner verloren am Montag 7:29 gegen die Denver Broncos

Denver – Derek Newton von den Houston Texans hat sich am Montag bei der 7:29-Niederlage gegen die Denver Broncos eine heftige Knieverletzung zugezogen: Der 28-Jährige soll sich beide Patellasehnen gerissen haben, schreibt ESPN. Laut Informationen der Houston Texans steht die genaue Diagnose aber noch aus.

Saisonende

Der Right Tackle schied im ersten Viertel aus. Er wurde noch auf dem Feld einer längeren Untersuchung unterzogen und anschließend mit geschienten Beinen abtransportiert. Newton blieb über Nacht in Denver, damit die Verletzungen stabilisiert werden konnten, bevor er nach Hause geflogen wurde. Genauere Untersuchungen sollten dann in der texanischen Metropole folgen, die Saison für Newton ist aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorbei.

"Es tut sehr weh", sagte Newtons Teamkollege Duane Brown nach dem Spiel, "ich weiß, wie hart er gearbeitet hat und wie viel er in dieses Spiel investiert hat." Bereits in der Vorwoche laborierte Newton an einer Knöchelverletzung, weshalb er das Spiel gegen die Indianapolis Colts verpasst hatte. Auch das Trainingslager vor Beginn der neuen Saison musste der 28-Jährige wegen einer Oberschenkelverletzung auslassen.

J.J. Watt: Rückenverletzung

Newton dürfte der nächste Starter der Texans sein, der die gesamte Saison ausfällt. Ende September bei der 0:27-Niederlage gegen die New England Patriots hatte sich Defensive End J. J. Watt erneut am Rücken verletzt, er wurde wenige Tage später operiert. Der 27-Jährige hatte bereits das Trainingslager im Sommer und zwei Vorbereitungsspiele aufgrund eines Bandscheibenvorfalls und einer anschließenden Operation verpasst. (sid, siu, 26.10.2016)

