Wenn Homer Simpson & Co abnehmen müssten

foto: meinbauch.net

Homie mag es gemütlich. Am liebsten vor dem Bildschirm mit Fast Food, Bier und Donuts. Auch beruflich vertraut er auf sein Sitzfleisch. Er hatte bereits drei Schlaganfälle, spendete seinem Vater eine Niere und leidet bereits seit dem Teenager-Alter an Diabetes. In Folge 11 der 17. Staffel sagt er, dass er "nur ein Tortenstück davon entfernt" sei, seinen rechten Fuß durch Diabetes zu verlieren.