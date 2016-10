St. Pölten beurlaubt Trainer Daxbacher

Beim Aufsteiger traut man dem Coach weder den "Turnaround" zu, noch "die gesteckten Ziele zu erreichen"

Der Negativlauf von SKN St. Pölten hat Konsequenzen: Karl Daxbacher wurde nach einer Vorstandssitzung am Dienstag beim Bundesliga-Aufsteiger beurlaubt. Nur sieben Punkte holten die St. Pöltener aus den bisherigen zwölf Spielen in der Liga. In den letzten zehn Runden gab es keinen Sieg zu feiern und erst am Sonntag setzte es eine schmerzvolle 1:5-Niederlage gegen Meister Red Bull Salzburg.

"Die Vereinsverantwortlichen sind nach reiflichen Überlegungen zur Erkenntnis gekommen, dass man Karl Daxbacher weder den Turnaround zutraut, noch die gesteckten Ziele zu erreichen", teilten die St. Pöltener in einer Aussendung mit.

Daxbacher betreute die Niederösterreicher seit Juni 2015. Mit dem Verein gelang ihm in der vergangenen Saison der Aufstieg in die Bundesliga. Aktuell liegt man allerdings nur einen Punkt vor Schlusslicht Mattersburg.

Der Zeitpunkt für Daxbachers Abgang kommt ungelegen – unmittelbar vor dem Cup-Duell gegen Leader Sturm Graz am Mittwoch steht die Mannschaft nun ohne Cheftrainer da. Wer Daxbachers Nachfolge antritt, ist noch offen. Vorerst übernehmen Jochen Fallmann und Thomas Nentwich interimistisch, sie werden die Elf bereits am Mittwoch gegen Sturm betreuen. (red, 25.10.2016)