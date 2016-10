"Pokémon Go": Halloween-Event lässt Geister-Monster öfter erscheinen

Zusätzlich gibt es mehr Bonbons zu ergattern

Die "Pokémon Go"-Macher von Niantic haben ein Halloween-Special für die Monsterjagd angekündigt. Im saisonalen Event werden in der Woche vor Halloween besonders häufig Geister- und Psycho-Pokémon auftauchen.

pokémon go Video: Ankündigung zum Halloween-Event.

Event-Woche

Wer zwischen 26. Oktober und 1. November in die Augmented Reality-App schaut, wird gewisse Pokémon häufiger zu Gesicht bekommen. Neben den inflationär auftauchenden Monstern Zubat und Traumato, erscheinen seltenere Geister-Pokémon wie Alpollo und die Weiterentwicklung Gengar.

Weiters soll es in der Spezial-Woche mehr Bonbons für seine Lieblingsviecher zu ergattern geben. Ein Poké-Buddy wird viermal so viele, ein gefangenes Monster gleich sechsmal so viele Bonbons ausspucken. Außerdem verdoppelt sich die Zuckerl-Zahl beim Pokémon-Versand an den Professor. (rec, 25.10.2016)