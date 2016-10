Amazon baut neues Logistik-Center in Dortmund

Mindestens 1.000 neue Arbeitsplätze angekündigt

Der US-Internethändler Amazon will in Dortmund um 27 Mio. Euro ein neues Logistikzentrum errichten. Im ersten Schritt sollen durch den Neubau mindestens 1.000 Arbeitsplätze in der Ruhrgebietsstadt entstehen, wie der Online-Händler am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig stellte Amazon eine weitere Aufstockung der Beschäftigtenzahlen in Aussicht.

Neun Logistikzentren in Deutschland

Nach einigen Jahren arbeiteten in Amazon-Logistikzentren vergleichbarer Größe in der Regel etwa 2.000 Menschen, hieß es. Bisher verfügt Amazon in Deutschland über neun Logistikzentren. Mit dem Neubau reagiere der Konzern auf die wachsende Kundennachfrage, betonte das Unternehmen. Das neue Gebäude werde 45.000 Quadratmeter groß und mit moderner Fördertechnik ausgestattet sein. Der Betrieb soll im Herbst/Winter 2017 starten. (APA, 25.10.2016)